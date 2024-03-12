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«Байер» и «Боруссия» сразятся за полузащитника

12 Марта 2024 • 08:57 Комментировать

Атакующий полузащитник Крис Фюрих, права на которого принадлежат «Штутгарту», попал в сферу интересов сразу нескольких немецких клубов. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям журналиста, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хотят леверкузенский «Байер», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Сумма потенциального трансфера игрока составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 29 поединках «Штутгарта». Фюрих записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.

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Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Байер Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 Крис Фюрих ещё теги
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