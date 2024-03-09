Дайер: «У Кейна лучший удар с левой, если не считать Месси»

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер поделился мнением об одноклубнике Гарри Кейне.
«Кейн – лучший в мире по завершению атак. Если не учитывать Лионеля Месси, я даже не знаю, кто лучше завершает левой ногой, чем Гарри. Не могу назвать никого даже среди левоногих игроков», - передает слова английского футболиста The Times.
Напомним, что Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 30-летний бомбардир провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей (три – с пенальти) и пять результативных передач.
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