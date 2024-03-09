Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дайер: «У Кейна лучший удар с левой, если не считать Месси»

09 Марта 2024 • 14:10 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер поделился мнением об одноклубнике Гарри Кейне.

«Кейн – лучший в мире по завершению атак. Если не учитывать Лионеля Месси, я даже не знаю, кто лучше завершает левой ногой, чем Гарри. Не могу назвать никого даже среди левоногих игроков», - передает слова английского футболиста The Times.

Напомним, что Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 30-летний бомбардир провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей (три – с пенальти) и пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Эрик Дайер Гарри Кейн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Названа команда, которую может возглавить Клопп Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Клопп сделал важное заявление по Салаху Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Тищенко высказался о возможном поединке между Фёдором Емельяненко и Нганну «Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.03.24 в 17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Дармштадт Дармштадт
1.13 8.20 16.00
Видео
09.03.24 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Кёльн Кёльн
1.77 4.10 3.80
Видео
09.03.24 в 17:30
Аугсбург Аугсбург
Хайденхайм Хайденхайм
2.00 3.95 3.15
Видео
09.03.24 в 17:30
Бавария Бавария
Майнц Майнц
1.18 7.80 11.00
Видео
09.03.24 в 20:30
Вердер Вердер
Боруссия Д Боруссия Д
3.65 4.30 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
14:10 · Германия. Бундеслига
Дайер: «У Кейна лучший удар с левой, если не считать Месси»
13:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с планами на Моуринью
13:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» не готов платить за Дэвиса 60-70 миллионов евро
13:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель нацелен на работу в трёх клубах - известны все варианты
08:46 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет подписать нападающего «Баварии» на правах свободного агента
00:33 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» спокойно одолел «Унион»
00:28 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу оценил игру Вернера в «Тоттенхэме»
08 Марта
23:29 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Я многому научился за полгода работы с Постекоглу»
22:57 · Германия. Бундеслига
Мусиала рассказал, что думает о Месси
22:37 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Жалею, что не сделал для Алли большего»
16:22 · Германия. Бундеслига
Харгривз хочет, чтобы Кейн выиграл титул в составе «Баварии»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Гринвуда хочет подписать топ-клуб из Германии
13:56 · Германия. Бундеслига
Испанский топ-клуб может купить Мазрауи у «Баварии»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании 1
13:09 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» объявил о новой сделке с Хёнесом - известны детали официально
Все новости
Рекомендуем