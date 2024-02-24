Де Хеа и Нойер могут уехать из Европы

Сразу трое известных голкиперов могут продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рассказывается в материале журналистов портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, саудовские клубы нацелились на нескольких топовых европейских вратарей. Речь идет о Давиде де Хеа, Мануэле Нойере и Унаи Симоне.

Стоит отметить, что де Хеа до сих пор остается безработным после ухода из «Манчестер Юнайтед». Симон, в свою очередь, является первым номером «Атлетика» (Бильбао), а Нойер защищает цвета мюнхенской «Баварии».

Вполне вероятно, что кто-то из этой троицы переедет в Саудовскую Аравию грядущим летом.