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​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля

14 Февраля 2024 • 16:49 Комментировать

Три статусных футболиста «Баварии» думают об уходе из клуба. В этот список входят 29-летний Йозуа Киммих, 29-летний Леон Горецка и 24-летний Маттейс де Лигт. Как сообщает на своих страницах Bild, они могут уйти из мюнхенского клуба, поскольку не чувствуют доверия со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля.

В случае ухода из клуба этих футболистов «Баварии» нужно будет задуматься о новых подписаниях.

В среду «Бавария» проведёт гостевой матч против «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

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Бавария Томас Тухель Леон Горецка Йозуа Киммих Маттейс де Лигт ещё теги
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