​Хуммельс и Подольски запустили новый футбольный турнир в Германии

Легенды немецкого футбола, Матс Хуммельс и Лукас Подольски, запустили новый полу-любительский турнир в Германии. В нем будут принимать участие игроки клубов из третьей, четвертой и пятой по силе лиг немецкого футбола, а матчи будут проводиться в урезанном формате - семь на семь в смысле игроков и по двадцать минут каждый тайм.

Называться новый чемпионат, задуманный Подольски и Хуммельсом, будет Baller League, пока что в нем согласились принять участие двенадцать команд. Все матчи нового турнира будут, по новой моде, транслироваться в формате «стрима» по различным онлайн-платформам.