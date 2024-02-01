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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Хуммельс и Подольски запустили новый футбольный турнир в Германии

01 Февраля 2024 • 04:11 Комментировать

Легенды немецкого футбола, Матс Хуммельс и Лукас Подольски, запустили новый полу-любительский турнир в Германии. В нем будут принимать участие игроки клубов из третьей, четвертой и пятой по силе лиг немецкого футбола, а матчи будут проводиться в урезанном формате - семь на семь в смысле игроков и по двадцать минут каждый тайм.

Называться новый чемпионат, задуманный Подольски и Хуммельсом, будет Baller League, пока что в нем согласились принять участие двенадцать команд. Все матчи нового турнира будут, по новой моде, транслироваться в формате «стрима» по различным онлайн-платформам.

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Подольски Матс Хуммельс
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