​Мукиэле решил, в какой клуб хочет уйти из «ПСЖ»

Защитник Норди Мукиэле может покинуть «ПСЖ» в обозримом будущем. В последние дни 26-летнего футболиста связывают с «Баварией» и, если верить информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Мукиэле заинтересован в переезде в Мюнхен. Отмечается, что рулевой «Баварии» Томас Тухель считает Норди идеальным кандидатом на позицию правого защитника.

Инсайдер указывает на то, что сделка будет зависеть от решения «ПСЖ» - гранду Лиги 1 нужно успеть найти Мукиэле замену. Защитник может перебраться в «Баварию» на правах аренды с опцией выкупа.

В сезоне 2023/2024 Норди Мукиэле провёл 10 матчей, в которых отдал один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.