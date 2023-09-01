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«Ювентус» объявил о переходе Бонуччи в немецкий клуб официально

01 Сентября 2023 • 12:26 Комментировать

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи покинул туринский «Ювентус». 36-летний игрок переехал в немецкую Бундеслигу, заключив трудовое соглашение с берлинским «Унионом».

«Это важный шаг в моей карьере. Я впервые отправляюсь в другой чемпионат. В новом клубе у меня есть возможность продолжить выступления на высоком уровне. Своим опытом хочу помочь команде добиться успеха во всех турнирах, в которых она принимает участие. С большим нетерпением жду нового витка моей карьеры», - передает слова защитника пресс-служба клуба.

Напомним, что Бонуччи провел в туринском «Ювентусе» 12 лет.

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