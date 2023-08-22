Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб Бундеслиги

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи имеет вариант трудоустройства в немецком чемпионате. Об этом в своих социальных сетях информирует инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, заинтересованность в подписании 36-летнего итальянского ветерана проявляет берлинский «Унион». Клуб сделал предложение Бонуччи, но пока не получил от него ответ. Защитник взял время на раздумья.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Леонардо провел 16 матчей за «старую синьору» в Серии А, забил один гол и получил две желтые карточки. Трансферная стоимость Бонуччи составляет 1,5 миллиона евро, а его контракт рассчитан до июня следующего года.