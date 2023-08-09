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​В «Боруссии» отрицают, что были близки к трансферу Эдсона Альвареса

09 Августа 2023 • 15:46 Комментировать

Ханс-Йоахим Вацке, который в дортмундской «Боруссии» занимает должность генерального директора, дал комментарий насчёт хавбека «Аякса» Эдсона Альвареса.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» была близка к трансферу Альвареса, но в какой-то момент отказалась от мексиканского футболиста.

«Мы никогда не были близки к трансферу Альвареса, как об этом писали СМИ. Никаких переговоров с «Аяксом» по этому игроку мы не вели. Если бы мы были близки к этому трансферу, «Аякс» бы наверняка получил от нас известие. У нас были варианты А, В и С», - сказал Вацке Sport Bild.

В настоящий момент Эдсон Альварес, судя по инсайдам, близок к переходу в «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Эдсон Альварес
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