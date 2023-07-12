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Опенда переходит в «РБ Лейпциг»

12 Июля 2023 • 19:25 Комментировать

Долгий процесс по переходу бельгийского нападающего «Ланса» Луи Опенда в «РБ Лейпциг» подходит к завершению.

По информации издания Kicker, форвард присоединится к «быкам» в ближайшее время. Сообщается, что клубы согласовали сделку в размере 38 миллионов евро за исключением бонусов. Контракт новичка будет рассчитан до 2028 года.

В 38 матчах французского первенства Луи Опенда забил 21 гол. «Ланс» занял вторую строчку в таблице чемпионата, выйдя в групповой этап Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 луи опенда
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