Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаймер – о переходе в «Баварию»: «Моя мечта осуществилась»

09 Июня 2023 • 12:23 Комментировать

Новичок мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал свой переход в команду Томаса Тухеля. Напомним, хавбек перебрался на «Альянц Арену» из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента.

«Моя мечта осуществилась. «Бавария» является одним из величайших клубов планеты. Команда всегда преследует самые высокие цели, как и я сам. Я перебрался в правильное место. Буду выкладываться на 100% с первой же тренировки», – цитирует Лаймера официальный сайт «Баварии».

Напомним, Лаймера в «Баварии» хотел видеть ещё бывший тренер команды Юлиан Нагельсманн, который работал с австрийцем в «РБ Лейпциге».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Конрад Лаймер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
12:23 · Германия. Бундеслига
Лаймер – о переходе в «Баварию»: «Моя мечта осуществилась»
11:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о трансфере полузащитника официально
10:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать Сане летом
09:56 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» близка к покупке замены Беллингему
08 Июня
22:59 · Германия. Бундеслига
Пепи может перейти в ПСВ слухи
19:55 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд ведёт переговоры по поводу Фреснеды слухи
19:30 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал пяти топ-клубам АПЛ 2
19:21 · Германия. Бундеслига
Блинд ведёт переговоры с испанским клубом
18:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол выбирает между двумя суперклубами
16:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла альтернативу Райсу
15:28 · Германия. Бундеслига
Дэвис: «Моя главная цель – остаться в «Баварии» и продолжать помогать команде»
14:58 · Германия. Бундеслига
Френки де Йонг не нужен «Баварии»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Баварии» нравится Райс, но Деклан предпочитает остаться в Англии
14:35 · Германия. Бундеслига
Хави: «Я видел Киммиха в Катаре, он сказал, что является моим фанатом»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Лунёва прокомментировал информацию о том, что вратарь тренировался на базе «Зенита»
Все новости
Рекомендуем