Лаймер – о переходе в «Баварию»: «Моя мечта осуществилась»

Новичок мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал свой переход в команду Томаса Тухеля. Напомним, хавбек перебрался на «Альянц Арену» из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента.

«Моя мечта осуществилась. «Бавария» является одним из величайших клубов планеты. Команда всегда преследует самые высокие цели, как и я сам. Я перебрался в правильное место. Буду выкладываться на 100% с первой же тренировки», – цитирует Лаймера официальный сайт «Баварии».

Напомним, Лаймера в «Баварии» хотел видеть ещё бывший тренер команды Юлиан Нагельсманн, который работал с австрийцем в «РБ Лейпциге».