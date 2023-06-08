Блинд ведёт переговоры с испанским клубом

Защитник «Баварии» Дэйли Блинд сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что мюнхенская команда не станет продлевать трудовой договор с 33-летним нидерландским футболистом.

Как сообщает La Ser, на данный момент Блинд находится в Жироне, где ведет переговоры о возможном переходе в одноименный городу клуб.

В сезоне-2022/23 игрок принял участие в пяти матчах за «Баварию», в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, «Бавария» по итогам сезона стала чемпионом Германии, а «Жирона» оказалась на десятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.