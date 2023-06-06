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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Гамбург» снова проиграл «Штутгарту» и не вернётся в Бундеслигу

06 Июня 2023 • 00:02 Комментировать
Гамбург
1:3
Штутгарт
окончен

Немецкий «Гамбург» проиграл «Штутгарту» и во втором матче за одну путевку в высшую лигу - и швабы продолжат выступления в Бундеслиге, а вот «Гамбургу» придется прождать еще как минимум один сезон.

Напомним, что «динозавры» покинул высший свет немецкого футбола в 2018 году и с тех пор силятся вернуться. В первом матче они проиграли 0:3, в ответной игре «Гамбург» взялся было за дело, забив уже на шестой минуте игры, но второй тайм оказался сплошным горем, гости забили трижды, выиграли матч, сохранив свое место в высшей лиге. 

Протокол игры  
Гамбург1:3Штутгарт
(1:0) Киттель Сонни6'  
  48'Мийо Энцо (1:1)
  64'Мийо Энцо (1:2)
  90'Мвумпа Силас (1:3)
Фернандеш ДаниэльХайер Моритц 69' (Микельбрансис Вильям ( 69'  83') Шонлау Себастьян  90'Монтеро Франcиско 72' (Кёнигсдёрффер Рансфорд ( 72') Мухайм Миро  65'Рейс ЛюдовитМефферт Йонас 67' (Бильбия Филип ( 67'  68') Киттель Сонни  65'Джатта БейкериГлацель РобертЖан-Люк Домпе
Запасные: Хайль ОгечикаКран ЭлайджаСанне ТомЗамбери ВалонРааб МатеоКисиловски Николас-Бернд
Мюллер ФлорианМавропанос Константинос  25' 46' (Загаду Дан-Аксель ( 46') Антон ВальдемарИто ХирокиВагноман Жоша 82' (Мвумпа Силас ( 82') Соса Борна  66' 67' (Нартей Николас ( 67') Каразор Атакан  90'Эндо ВатаруМийо Энцо 66' (Пфайффер Лука ( 66') Фюрих Крис  66'Гирасси Серу  58' 66' (Томаш Тьягу ( 66'  90')
Запасные: Сеймен ДеннисШтенцель ПаскальЭглофф ЛилианХарагути Генки
05 июня. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Штутгарт
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