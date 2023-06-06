«Гамбург» снова проиграл «Штутгарту» и не вернётся в Бундеслигу

Немецкий «Гамбург» проиграл «Штутгарту» и во втором матче за одну путевку в высшую лигу - и швабы продолжат выступления в Бундеслиге, а вот «Гамбургу» придется прождать еще как минимум один сезон.
Напомним, что «динозавры» покинул высший свет немецкого футбола в 2018 году и с тех пор силятся вернуться. В первом матче они проиграли 0:3, в ответной игре «Гамбург» взялся было за дело, забив уже на шестой минуте игры, но второй тайм оказался сплошным горем, гости забили трижды, выиграли матч, сохранив свое место в высшей лиге.
Протокол игры
|(1:0) Киттель Сонни6'
|48'Мийо Энцо (1:1)
|64'Мийо Энцо (1:2)
|90'Мвумпа Силас (1:3)
Фернандеш Даниэль•Хайер Моритц69' (Микельбрансис Вильям (69') • 83'Шонлау Себастьян• 90'Монтеро Франcиско72' (Кёнигсдёрффер Рансфорд (72') •Мухайм Миро• 65'Рейс Людовит•Мефферт Йонас67' (Бильбия Филип (67') • 68'Киттель Сонни• 65'Джатта Бейкери•Глацель Роберт•Жан-Люк Домпе
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос 25'46' (Загаду Дан-Аксель (46') •Антон Вальдемар•Ито Хироки•Вагноман Жоша82' (Мвумпа Силас (82') •Соса Борна 66'67' (Нартей Николас (67') •Каразор Атакан• 90'Эндо Ватару•Мийо Энцо66' (Пфайффер Лука (66') •Фюрих Крис• 66'Гирасси Серу 58'66' (Томаш Тьягу (66') 90'
05 июня. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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