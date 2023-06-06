«Гамбург» снова проиграл «Штутгарту» и не вернётся в Бундеслигу

Немецкий «Гамбург» проиграл «Штутгарту» и во втором матче за одну путевку в высшую лигу - и швабы продолжат выступления в Бундеслиге, а вот «Гамбургу» придется прождать еще как минимум один сезон.

Напомним, что «динозавры» покинул высший свет немецкого футбола в 2018 году и с тех пор силятся вернуться. В первом матче они проиграли 0:3, в ответной игре «Гамбург» взялся было за дело, забив уже на шестой минуте игры, но второй тайм оказался сплошным горем, гости забили трижды, выиграли матч, сохранив свое место в высшей лиге.