«Боруссия» готова возобновить переговоры по мексиканцу из «Аякса»

Полузащитник Джуд Беллингем всё ближе к трансферу в «Реал». Поговаривают, что переговоры между клубами уже завершились, и скоро о сделке объявят официально. Между тем, «Боруссия» готова возобновить переговоры по полузащитнику Эдсону Альваресу из «Аякса». Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Альварес заинтересован в переходе в «Боруссию». При этом он ждёт официального предложения и контакта клубов.

Эдсону Альваресу 25 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают мексиканского полузащитника в 35 миллионов евро.

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