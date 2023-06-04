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«Боруссия» готова возобновить переговоры по мексиканцу из «Аякса»

04 Июня 2023 • 17:19 Комментировать

Полузащитник Джуд Беллингем всё ближе к трансферу в «Реал». Поговаривают, что переговоры между клубами уже завершились, и скоро о сделке объявят официально. Между тем, «Боруссия» готова возобновить переговоры по полузащитнику Эдсону Альваресу из «Аякса». Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Альварес заинтересован в переходе в «Боруссию». При этом он ждёт официального предложения и контакта клубов.

Эдсону Альваресу 25 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают мексиканского полузащитника в 35 миллионов евро.

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Аякс Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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