У фанатов в Германии произошло массовое помешательство: что случилось в выходные

На выходных в разных дивизионах Германии проходили матчи последнего тура. Мы увидели сразу несколько необычных ситуаций, когда фанаты начинали бурно праздновать успех своей команды, а через несколько минут разочаровывались. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что случилось.

Первый случай массового помешательства фанатов произошёл в субботу в третьем дивизионе. «Веен» на своём поле принимал «Галлешер» и победил с минимальным счётом 1:0. Фанаты местной команды после финального свистка наверняка посмотрели, как там складываются дела у конкурента. «Оснабрюк» уступал дома дублю дортмундской «Боруссии» 0:1, шло добавленное ко второму тайму время. Поклонники «Веена» решили, что можно начинать праздновать повышение в классе до второй Бундеслиги, и они массово выбежали на футбольное поле к своей команде.

Пока болельщики «Веена» радовались, «Оснабрюк» совершал камбэк. Команда забила сначала на четвёртой, а затем и на шестой добавленной ко второму тайму минуте. В итоге «Оснабрюк» выиграл свой матч со счётом 2:1 и обошёл «Веен» в итоговой таблице. Именно «Оснабрюк» получил прямой билет во вторую Бундеслигу. А «Веену» придётся бороться за право повыситься в классе в стыковых матчах против «Арминии» в начале июня. В общем, фанаты поторопились устраивать праздники на поле.

На следующий день такой же случай имел место быть уже во втором по рангу дивизионе. Соскучившийся по первой Бундеслиге «Гамбург» обыграл на выезде «Зандхаузен» с результатом 1:0. Фанаты «динозавров» сразу после финального свистка повалили на поле, желая поскорее обнять своих футболистов и поздравить их с возвращением в топ-дивизион немецкого футбола. Фанаты «Гамбурга» не верили, что «Хайденхайм» сотворит камбэк в гостях у клуба «Ян Регенсбург». Там шло компенсированное время, и хозяева вели 2:1…

Дальше, как вы уже догадались, случилось футбольное чудо. «Хайденхайм» добился гостевой победы с результатом 3:2, забив голы на третьей и девятой добавленных минутах. Сотворив героический камбэк, «Хайденхайм» впервые в истории вышел в первую Бундеслигу. «Гамбург» же опустился на третье место в таблице и теперь сыграет в стыковых играх против «Штутгарта». Фанаты «динозавров» так горячо отмечали повышение в классе, но праздник вдруг отменился.

Пару слов хотелось бы сказать и о первой Бундеслиге. Там развязка в чемпионской гонке получилась жаркой. «Боруссия» не смогла в последнем туре обыграть «Майнц» (ничья 2:2) и позволила «Баварии» себя обойти. При этом за четыре дня до последнего матча мэр Дортмунда Томас Вестфал рассказывал о подготовке к чемпионскому параду на улицах города. «Мы предполагаем, что команда не допустит, чтобы что-то пошло не так», - говорил Вестфал. Допустили.

Эти истории наглядно показывают, что не стоит торопиться с празднованиями, иначе может случиться конфуз. В мире футбола возможно всё.

Александр Тихий