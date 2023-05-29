Самая невероятная развязка футбольных чемпионатов

В последних сезонах Бундеслиги была только одна интрига: за сколько туров до окончания чемпионата «Бавария» завоюет очередной титул? Но в этом сезоне судьба звания «чемпион Германии» решилась не просто в последнем туре, а на последних минутах заключительного игрового дня. Дортмундская «Боруссия» может винить только себя в завоёванных серебряных медалях. Однако для нейтрального зрителя эта развязка была весьма интересной. О самых невероятных историях, когда судьба чемпионского титула решалась в последних турах и на последних минутах, вспомним в этой статье.

Англия

Неудивительно, что именно Английская премьер-лига – самая дорогая по правам на телетрансляции лига. В АПЛ регулярно всё решается на последних минутах, в том числе и звание чемпионского титула. В сезоне-2011/12 «Манчестер Сити» опередил «Манчестер Юнайтед» лишь по разнице мячей. В матче заключительного тура против «Кристалл Пэлас» «горожане» проигрывали 2:1, но сначала Эдин Джеко сумел сравнять счёт, а в компенсированное время Серхио Агуэро «увековечил» себя, отправив третий мяч в ворота «Кристалл Пэлас».

В сезоне-2018/19 гонка «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» приковала к себе пристальное внимание. «Горожане» выдали невероятную серию из четырнадцати побед подряд во второй части сезона, обыграв «красных» в принципиальной домашней встрече 2:1. Многие считают, что вынос мяча с линии ворот в исполнении Джона Стоунса и точный удар Венсана Компани с 25 метров в предпоследнем туре можно считать самыми яркими моментами того чемпионского титула «горожан». Ливерпуль в сезоне-2018/19 утешил себя тем, что выиграл Лигу чемпионов.

Но мог ли кто-то утешить болельщиков «красных» в сезоне-2013/14, когда «Ливерпуль» был близок к чемпионскому титулу, который «ускользнул» от них после потери мяча и падения в центре поля Стивена Джерарда в матче с «Челси»?

Испания

Извечное противостояние «Барселоны» и «Реала» изредка разбавляли команды типа «Валенсии» или мадридского «Атлетико». В сезоне-2006/07 два самых статусных испанских клуба устроили настоящую погоню за титулом. Имея одинаковое количество очков по ходу второй части сезона, «Реал» и «Барселона» даже за тур до финиша синхронно сыграли вничью, оставив всю интригу на заключительный игровой день. «Барселона» за счёт голов Месси и Роналдиньо уже до перерыва решающего матча обеспечила себе комфортный счёт 3:0. Но всё зависело от «Реала», который имел большее количество побед. «Сливочные» неожиданно уступали к 68-й минуте встречи против «Мальорки». Дубль Рейеса и гол Мамаду Диарра вернул всё на круги своя. Характер футболисты «Реала», в отличие от дортмундской «Боруссии», в нужный момент проявили.

Германия

В Бундеслиге, кроме развязки имени «Боруссии» и «Баварии», состоявшейся в минувший уик-энд, можно вспомнить развитие событий 16-летней давности. В сезоне-2006/07 дортмундский клуб шёл чуть выше середины турнирной таблицы, но не позволил «Шальке» завоевать чемпионский титул, одолев их в ничего не значащем для себя поединке. Надпись на кружившем над Гельзенкирхеном самолете «Шальке» «Ты никогда не выиграешь титул», наверняка до сих пор в памяти болельщиков «горняков».

«В футбол играют 22 человека, а побеждает всегда «Бавария», – немного изменённое выражение Гари Линекера явно подходит для мюнхенского клуба. Даже навредив себе, «Бавария» вновь стала чемпионом. Всё за счёт осечек конкурентов. Так было и в сезонах 1999/00 и 2000/01, когда за тур до завершения сезона «Байер» и «Шальке» «дарили» звание чемпионского титула мюнхенскому клубу.

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Именно за такие концовки, как это было в матчах с участием «Баварии» и дортмундской «Боруссии» в минувшую субботу, мы и любим футбол. Поэтому с нетерпением будем ждать новых европейских сезонов.

Константин Лицин