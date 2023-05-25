«ПСЖ» ищет нового главного тренера, и в прессе то и дело появляются имена разных кандидатов. В их числе – Хаби Алонсо, который сейчас успешно работает в руля немецкого «Байера». По данным RMC Sport, парижане уже контактировали с Алонсо, но есть несколько существенных проблем. Одна из них заключается в том, что молодой испанский специалист хотел бы сменить Карло Анчелотти, когда он покинет мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет пригласить Хаби Алонсо на тренерский мостик по завершению сезона 2023/2024. Как раз тогда истекает действующий контракт Карло Анчелотти, как и действующий контракт Алонсо в Леверкузене.

Хаби Алонсо озвучил решение по своему будущему