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Хаби Алонсо хочет возглавить «Реал» после Анчелотти слухи

25 Мая 2023 • 16:55 Комментировать (1)

«ПСЖ» ищет нового главного тренера, и в прессе то и дело появляются имена разных кандидатов. В их числе – Хаби Алонсо, который сейчас успешно работает в руля немецкого «Байера». По данным RMC Sport, парижане уже контактировали с Алонсо, но есть несколько существенных проблем. Одна из них заключается в том, что молодой испанский специалист хотел бы сменить Карло Анчелотти, когда он покинет мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет пригласить Хаби Алонсо на тренерский мостик по завершению сезона 2023/2024. Как раз тогда истекает действующий контракт Карло Анчелотти, как и действующий контракт Алонсо в Леверкузене.

Хаби Алонсо озвучил решение по своему будущему

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Хаби Алонсо Байер
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Комментарии (1)
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ALKL
25 Мая 2023 в 17:03
Пока рано Хаби, если возглавишь и не преуспеешь как когда то Зидан то потом угробишь всю карьеру!
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