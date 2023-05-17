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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо озвучил решение по своему будущему

17 Мая 2023 • 16:36 Комментировать

В последние недели Хаби Алонсо слухи связывают с несколькими топ-клубами Европы. «Байер» под руководством молодого испанского специалиста показывает привлекательный футбол и добрался до полуфинала Лиги Европы, поэтому интерес к Алонсо понятен. Впрочем, 41-летний тренер не собирается менять клуб.

«Да, я остаюсь. Я очень доволен командой и клубом!» - сказал Алонсо, чьи слова приводит журналист Патрик Бергер.

Действующий контракт связывает Хаби Алонсо с «Байером» до конца сезона 2023/2024.

Добавим, что в Бундеслиге «Байер» занимает седьмое текущее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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