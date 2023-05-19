Назван лучший игрок Бундеслиги в апреле

Вингер дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален признан лучшим футболистом немецкой Бундеслиги по итогам апреля, об этом сообщила пресс-служба лиги.

В голосовании 24-летний нидерландский игрок обогнал Жереми Фримпонга («Байер»), Бенжамена Павара («Бавария»), Джоша Вагномана («Штуттгарт»), Муссу Диаби («Байер») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).

В минувшем месяце Мален принял участие в пяти матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

За два тура до завершения сезона «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шмели» отстают от лидирующей «Баварии» на одно очко.