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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван лучший игрок Бундеслиги в апреле

19 Мая 2023 • 08:01 Комментировать

Вингер дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален признан лучшим футболистом немецкой Бундеслиги по итогам апреля, об этом сообщила пресс-служба лиги.

В голосовании 24-летний нидерландский игрок обогнал Жереми Фримпонга («Байер»), Бенжамена Павара («Бавария»), Джоша Вагномана («Штуттгарт»), Муссу Диаби («Байер») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).

В минувшем месяце Мален принял участие в пяти матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

За два тура до завершения сезона «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шмели» отстают от лидирующей «Баварии» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален
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