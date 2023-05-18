«Байер» следит за игроком «Реала»

«Байер» работает над летним усилением состава. Клуб уже согласовал контракт с полузащитником Гранитом Джакой. Швейцарец перейдёт из «Арсенала» и подпишет контракт на четыре года с возможностью пролонгации ещё на сезон. Об этом рассказывает Sports Zone.

По данным источника, также «Байер» следит за полузащитником «Реала» Марко Асенсио. Контракт 27-летнего футболиста в Мадриде рассчитан до конца нынешнего сезона, то есть подписать его можно будет бесплатно.

Отметим, что главным тренером «Байера» является молодой испанский специалист Хаби Алонсо. Накануне он заявил, что останется в команде на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны более статусных клубов.