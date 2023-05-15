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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» объявил о трансфере Гримальдо официально

15 Мая 2023 • 12:44 Комментировать

Испанский латераль Алекс Гримальдо, выступавший за лиссабонскую «Бенфику», продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Новым местом работы футболиста стал леверкузенский «Байер».

Немецкий клуб посредством официального сайта объявил о подписании трудового соглашения с защитником. Контракт будет рассчитан до середины 2027 года. Гримальдо пополнит ряды «фармацевтов» на правах свободного агента.

«Рад показать себя в Бундеслиге. Это один из лучших чемпионатов Европы. Горжусь, что перешел в «Байер». Уверен, мы отлично проведем время вместе», - сказал испанец.

В текущем сезоне Алекс провел за «Бенфику» 52 поединка, забил семь голов и сделал 15 результативных передач.

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Бенфика Алехандро Гримальдо трансферы футбола - лето 2023 Байер
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