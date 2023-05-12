Два молодых игрока «ПСЖ» заинтересовали франкфуртский «Айнтрахт». По информации L'Equipe, немецкий клуб уже направил запрос в парижский гранд по поводу Эль-Шадая Битшиабу и Уго Экитике. За первого франуфуртцы плаируют заплатить 20 млн евро, а второго игрока планируют взять в аренду.

Битшиабу – 17 лет, этот молодой француз в основном играет в обороне – на позиции центрального защитника. Также он может сыграть в опорной зоне и закрыть позицию на левом фланге обороны. В текущем сезоне за парижан он провёл 13 матчей во всех турнирах.

20-летний Экитике – игрок атаки, он может сыграть на позиции центрального нападающего или левого вингера. На его счету в завершающемся сезоне 29 выходов на поле за «ПСЖ», в которых он отличился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.