«Унион» в меньшинстве не смог одолеть «Бохум»

В предпоследнем матче 28-го тура Бундеслиги «Унион» встречался с «Бохумом» и мог бороться за победу, если бы не удаление Пауля Еккеля после часа игры. Что касается голевых моментов, Йосип Юранович забил «в раздевалку», а в начале второго тайма Кевин Штёгер реализовал пенальти. Вдесятером берлинцы начали играть по счету и свели поединок вничью - 1:1.
«Унион» идет на третьей строчке с отставанием в пять очков от лидера, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Юранович Йосип45'
|55'Штёгер Кевин (1:1)
Рённов Фредерик•Еккель Пауль 50'• 62'Кнохе Робин•Духи Данило•Юранович Йосип•Лайдуни Аисса65' (Лейте Диогу (65') •Хедира Рани•Хаберер Яник80' (Торсби Мортен (80') •Руссийон Жером86' (Гисельман Нико (86') •Бехренс Кевин86' (Пантович Милош (86') •Бекер Шеральдо86' (Сибачо Жордан (86')
Риман Мануэль•Осей-Туту Джорди75' (Гамбоа Кристиан (75') •Ордец Иван•Шлоттербек Кевен15' (Хайнц Доминик (15') •Данило Соарес•Машович Эрхан•Патрик Остерхаге• 28'Асано Такума88' (Цоллер Симон (88') •Штёгер Кевин•Антви-Аджей Кристофер88' (Хольтманн Геррит (88') •Хофманн Филипп
16 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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