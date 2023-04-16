«Унион» в меньшинстве не смог одолеть «Бохум»

В предпоследнем матче 28-го тура Бундеслиги «Унион» встречался с «Бохумом» и мог бороться за победу, если бы не удаление Пауля Еккеля после часа игры. Что касается голевых моментов, Йосип Юранович забил «в раздевалку», а в начале второго тайма Кевин Штёгер реализовал пенальти. Вдесятером берлинцы начали играть по счету и свели поединок вничью - 1:1.

«Унион» идет на третьей строчке с отставанием в пять очков от лидера, соперник - четвертый с конца.