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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» в меньшинстве не смог одолеть «Бохум»

16 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать
Унион Берлин
1:1
Бохум
окончен

В предпоследнем матче 28-го тура Бундеслиги «Унион» встречался с «Бохумом» и мог бороться за победу, если бы не удаление Пауля Еккеля после часа игры. Что касается голевых моментов, Йосип Юранович забил «в раздевалку», а в начале второго тайма Кевин Штёгер реализовал пенальти. Вдесятером берлинцы начали играть по счету и свели поединок вничью - 1:1.

«Унион» идет на третьей строчке с отставанием в пять очков от лидера, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Унион Берлин1:1Бохум
(1:0) Юранович Йосип45'  
  55'Штёгер Кевин (1:1)
Рённов ФредерикЕккель Пауль  50'  62'Кнохе РобинДухи ДанилоЮранович ЙосипЛайдуни Аисса 65' (Лейте Диогу ( 65') Хедира РаниХаберер Яник 80' (Торсби Мортен ( 80') Руссийон Жером 86' (Гисельман Нико ( 86') Бехренс Кевин 86' (Пантович Милош ( 86') Бекер Шеральдо 86' (Сибачо Жордан ( 86')
Запасные: Триммель КристоферМихель СвенЛевелинг ДжеймиГрилль Леннарт
Риман МануэльОсей-Туту Джорди 75' (Гамбоа Кристиан ( 75') Ордец ИванШлоттербек Кевен 15' (Хайнц Доминик ( 15') Данило СоаресМашович ЭрханПатрик Остерхаге  28'Асано Такума 88' (Цоллер Симон ( 88') Штёгер КевинАнтви-Аджей Кристофер 88' (Хольтманн Геррит ( 88') Хофманн Филипп
Запасные: Эссер МихаэльБрошински МорицФёрстер ФилиппЛабропулос ВасилисКунде Пьер
16 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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