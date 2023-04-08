«Кёльн» забил три гола в ворота «Аугсбурга»

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» и «Кёльн», сыграли результативно, несмотря на небольшое количество моментов. В дебютные минуты Эльес Схири и Эрик Мартель обеспечили гостям запас в два мяча. Рубен Варгас вернул интригу, но после перерыва Линтон Майна забил третий мяч «козлов» - 3:1.
Протокол игры
|7'Схири Эльес (0:1)
|16'Мартель Эрик (0:2)
|(1:2) Варгас Рубен29'
|59'Майна Линтон (1:3)
Гикевич Рафал•Гумни Роберт65' (Калиджиури Даниэль (65') •Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри•Иаго Лопес 45'65' (Чолина Давид (65') •Майер Арне65' (Кардона Ирвин (65') •Энгельс Арне• 56'Реджбекай Элвис•Варгас Рубен 6'71' (Мбуку Натанаэль (71') •Бельо Дион Дрене•Йенсен Фредрик80' (Саренсен-Базее Ноа-Йоэль (80')
Швебе Марвин•Шмиц Бенно46' (Любичич Деян (46') •Хюберс Тимо• 72'Шабо Юлиан•Хектор Йонас•Схири Эльес• 84'Шиндлер Кингсли 27'87' (Килиан Лука (87') •Мартель Эрик• 25'Кайнц Флориан79' (Олесен Матиас (79') •Майна Линтон79' (Тилманн Ян (79') •Зельке Дейви66' (Тиггес Штеффен (66')
08 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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