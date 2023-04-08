«Кёльн» забил три гола в ворота «Аугсбурга»

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» и «Кёльн», сыграли результативно, несмотря на небольшое количество моментов. В дебютные минуты Эльес Схири и Эрик Мартель обеспечили гостям запас в два мяча. Рубен Варгас вернул интригу, но после перерыва Линтон Майна забил третий мяч «козлов» - 3:1.