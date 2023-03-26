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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис: «Я популярный лузер»

26 Марта 2023 • 15:27 Комментировать

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о своей жизни. Канадец отметил, что в жизни он не так успешен, как в футболе.

«У меня нет семьи, моя девушка не живёт со мной, и у меня, наверное, всего пять друзей. Я популярный лузер», - сказал Дэвис, чьи слова приводит Marca.

В сезоне 2022/2023 Альфонсо Дэвис провёл за «Баварию» 32 матча. В них защитник записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро.

«Бавария» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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