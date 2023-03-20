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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» хочет купить игрока «Баварии»

20 Марта 2023 • 08:51 Комментировать

Фланговый защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

Согласно данным журналистов Fichajes, в услугах футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижский гранд может подписать игрока летом. Срок действующего контракта между Паваром и «Баварией» истекает по завершении сезона-2023/2024.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего француза в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Бенжамен провел 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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