«ПСЖ» хочет купить игрока «Баварии»

Фланговый защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

Согласно данным журналистов Fichajes, в услугах футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижский гранд может подписать игрока летом. Срок действующего контракта между Паваром и «Баварией» истекает по завершении сезона-2023/2024.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего француза в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Бенжамен провел 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.