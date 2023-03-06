​Агент прокомментировал исключение Лунёва из заявки «Байера» на Лигу Европы

Российский вратарь Андрей Лунёв был исключён из заявки «Байера» на Лигу Европы. Комментарий на этот счёт дал агент Антон Смирнов, который представляет 31-летнего футболиста.

«Он отзаявлен из Лиги Европы по причине травмы. Понимания пока по срокам возвращения в строй нет. Это зависит от решения, которое будет принято в ближайшее время», - сказал Смирнов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Андрей Лунёв оказался в лазарете «Байера» с травмой спины ещё в январе. В сезоне 2022/2023 россиянин провёл за леверкузенцев только один матч, заменяя дисквалифицированного Лукаша Градецки.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Байер» будет играть против «Ференцвароша».