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​Агент прокомментировал исключение Лунёва из заявки «Байера» на Лигу Европы

06 Марта 2023 • 19:34 Комментировать

Российский вратарь Андрей Лунёв был исключён из заявки «Байера» на Лигу Европы. Комментарий на этот счёт дал агент Антон Смирнов, который представляет 31-летнего футболиста.

«Он отзаявлен из Лиги Европы по причине травмы. Понимания пока по срокам возвращения в строй нет. Это зависит от решения, которое будет принято в ближайшее время», - сказал Смирнов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Андрей Лунёв оказался в лазарете «Байера» с травмой спины ещё в январе. В сезоне 2022/2023 россиянин провёл за леверкузенцев только один матч, заменяя дисквалифицированного Лукаша Градецки.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Байер» будет играть против «Ференцвароша».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Антон Смирнов Байер
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