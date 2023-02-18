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Чемпионат Германии. Бундеслига

Прервалась рекордная для Бундеслиги серия «Штутгарта» - она длилась почти два года

18 Февраля 2023 • 22:15 Комментировать
Штутгарт
3:0
Кёльн
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В двадцать первом туре Бундеслиги немецкий «Штуттгарт» выиграл со счетом 3:0 у «Кельна», и эта игра прервала удивительную антирекордную серию клуба, которая длилась почти два года. Дело в том, что «Штутгарт» пропускал в тридцать одном домашнем матче кряду, и вот, наконец, ему удалось сохранить ворота сухими.

Столь продолжительной серии по пропущенным дома голам в истории Бундеслиги попросту не было - анти-достижение «Штутгарта» является уникальным. В предыдущий раз команда провела сухой матч дома в апреле 2021 года, тогда с минимальным счетом был повержен бременский «Вердер». 

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Евро-Футбол.Ру,
Штутгарт
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