​Гави – на радаре «Баварии»

«Бавария» надеется переманить из «Барселоны» талантливого полузащитника Гави, о чём рассказывает El Nacional. Новый контракт полузащитника ещё не был признан Ла Лигой, и в мюнхенском клубе надеются выкупить 18-летнего футболиста за 50 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа прописана в старом контракте Гави.

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является большим поклонником Гави. Специалист внимательно следит за ситуацией игрока в «Барселоне».

Гави является воспитанником «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» полузащитник провёл 77 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 11 голевых передач на партнёров.