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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гави – на радаре «Баварии»

08 Февраля 2023 • 13:33 Комментировать

«Бавария» надеется переманить из «Барселоны» талантливого полузащитника Гави, о чём рассказывает El Nacional. Новый контракт полузащитника ещё не был признан Ла Лигой, и в мюнхенском клубе надеются выкупить 18-летнего футболиста за 50 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа прописана в старом контракте Гави.

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является большим поклонником Гави. Специалист внимательно следит за ситуацией игрока в «Барселоне».

Гави является воспитанником «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» полузащитник провёл 77 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 11 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Гави трансферы футбола - лето 2023
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