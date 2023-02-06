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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер высказался о победе «Баварии»

06 Февраля 2023 • 06:18 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дал интервью после гостевого поединка против «Вольфсбурга» в 19-м туре чемпионата Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали победу со счетом 4:2.

«Мы добились своего. Все могли видеть жажду и желание «Баварии» победить. Мы отлично начали встречу, а четвертый гол сыграл определяющую роль. Но мы можем играть еще лучше.

«Бавария» забрала абсолютно заслуженную победу. Мы возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении», - приводит слова Томаса пресс-служба клуба.

После 19 туров «Бавария» с 40 очками лидирует в таблице Бундеслиги, опережая идущий вторым «Унион» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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