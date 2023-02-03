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Чемпионат Германии. Бундеслига

Будущее Штиндля в «Боруссии» продолжает оставаться туманным

03 Февраля 2023 • 21:40 Комментировать

Как сообщает издание Bild, будущее Ларса Штиндля в мёнхенгладбахской «Боруссии» продолжает оставаться неизвестным, переговоры между игроком и клубом возобновятся вскоре после закрытия зимнего трансферного окна.

Контракт 34-летнего спортсмена с клубом истекает летом, однако он, по мнению спортивного директора «Боруссии» Роланда Виркуса, по-прежнему играет важную роль для команды: «Ларс Штиндль всегда полезен для нас! Он чрезвычайно важен для команды, конечно, мы с ним в тесном контакте». Сам Штиндль ничего не говорил о продлении контракта.

В данный момент «Боруссия» занимает восьмое место в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Ларс Штиндль контракт
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