Будущее Штиндля в «Боруссии» продолжает оставаться туманным

Как сообщает издание Bild, будущее Ларса Штиндля в мёнхенгладбахской «Боруссии» продолжает оставаться неизвестным, переговоры между игроком и клубом возобновятся вскоре после закрытия зимнего трансферного окна.

Контракт 34-летнего спортсмена с клубом истекает летом, однако он, по мнению спортивного директора «Боруссии» Роланда Виркуса, по-прежнему играет важную роль для команды: «Ларс Штиндль всегда полезен для нас! Он чрезвычайно важен для команды, конечно, мы с ним в тесном контакте». Сам Штиндль ничего не говорил о продлении контракта.

В данный момент «Боруссия» занимает восьмое место в Бундеслиге.