«Барселона» ведёт переговоры по трансферу футболиста «Баварии»

Французский латераль Бенжамен Павар может покинуть чемпионат Германии в текущее трансферное окно. Согласно сведениям журналистов Kicker, у игрока мюнхенской «Баварии» есть вариант продолжения карьеры в Ла Лиге.

Заинтересованность в переходе Бенжамена проявляет каталонская «Барселона». Агент 26-летнего исполнителя вступил в переговоры с руководством «сине-гранатовых».

Павар защищает цвета «Баварии» с 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в Бундеслиге и забил один мяч.