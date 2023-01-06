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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет купить одноклубника Головина

06 Января 2023 • 08:50 Комментировать

Защитник Аксель Дисаси, играющий в центре обороны «Монако», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Как стало известно журналистам RMC Sport, заинтересованность в трансфере 24-летнего футболиста проявляет мюнхенская «Бавария». Сделка может быть оформлена в конце нынешнего сезона.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дисаси в 25 миллионов евро. Его трудовое соглашение с монегасками рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Аксель принял участие в 25 поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Аксель Дисаси Трансферы футбола - зима 2023
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