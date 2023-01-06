«Бавария» хочет купить одноклубника Головина

Защитник Аксель Дисаси, играющий в центре обороны «Монако», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Как стало известно журналистам RMC Sport, заинтересованность в трансфере 24-летнего футболиста проявляет мюнхенская «Бавария». Сделка может быть оформлена в конце нынешнего сезона.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дисаси в 25 миллионов евро. Его трудовое соглашение с монегасками рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Аксель принял участие в 25 поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.