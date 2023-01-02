Лидер «РБ Лейпцига» не сыграет с «Баварией»

Лидер «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку не поможет своей команде в первом матче в новом году. Об этом рапортуют журналисты Sport Bild.

Французский нападающий не успевает восстановиться после травмы, которую получил в расположении своей национальной сборной при подготовке к чемпионату мира – 2022.

«РБ Лейпциг» возобновит сезон чемпионата Германии поединком против мюнхенской «Баварии». Встреча состоится 20 января.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 15 матчах Бундеслиги, в которых отметился 12 забитыми мячами, два из которых с 11-метровой отметки.