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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лидер «РБ Лейпцига» не сыграет с «Баварией»

02 Января 2023 • 08:40 Комментировать

Лидер «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку не поможет своей команде в первом матче в новом году. Об этом рапортуют журналисты Sport Bild.

Французский нападающий не успевает восстановиться после травмы, которую получил в расположении своей национальной сборной при подготовке к чемпионату мира – 2022.

«РБ Лейпциг» возобновит сезон чемпионата Германии поединком против мюнхенской «Баварии». Встреча состоится 20 января.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 15 матчах Бундеслиги, в которых отметился 12 забитыми мячами, два из которых с 11-метровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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