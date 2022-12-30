​Экс-директор «Бирмингема» вспомнил, как Беллингем отказал «Баварии»

Сюаньдун Рен, бывший генеральный директор «Бирмингема», вспомнил, как в 2020 году Джуд Беллингем переходил в «Боруссию».

«В день, когда Беллингем мог подписать контракт с «Боруссией», мне позвонил его отец и попросил отложить подписание. «Бавария» в последние часы попыталась увеличить предложение. Но он выбрал Дортмунд, хотя там он выигрывал бы меньше трофеев и зарабатывал бы меньше денег. Он поставил своё развитие на первое место. Сколько игроков поступили бы так же?» - рассказал Рен Mundo Deportivo.

В настоящий момент интерес к Джуду Беллингему проявляют многие топ-клубы Европы.