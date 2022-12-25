Главный тренер «Барселоны» Хави нашёл усиление для команды. По информации Fichajes, молодой специалист хочет, чтобы клуб подписал Дани Ольмо из «РБ Лейпцига».

При этом отмечается, что для подписания Дани Ольмо «Барселоне» для начала нужно продавать игроков, ведь клуб продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями.

Дани Ольмо является воспитанником академии «Барселоны». Ещё в 2014 году он перебрался в Хорватию и начал играть там за «Динамо» - сначала за вторую, а затем и за первую команду. В «РБ Лейпциг» Ольмо перебрался в январе 2020 года.

24-летний Дани Ольмо оценивается экспертами портала transfermarkt в 40 миллионов евро.