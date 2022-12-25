«Атлетико» выбирает из двух нападающих замену Фелишу

Два нападающих находятся в сфере интересов мадридского «Атлетико». Речь идет о Маркусе Тюраме (Боруссия» М) и Энесе Унале («Хетафе»).

Как информирует Fichajes, «матрасники» подпишут одного из вышеназванных игроков на замену португальцу Жоау Фелишу, с которым планируют расстаться в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне на счету Тюрама 13 забитых мячей и четыре ассиста в 17 поединках за «Боруссию». Его трансферный ценник – 32 миллиона евро.

Унал в этом сезоне сыграл за «Хетафе» 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Стоимость турка оценивается в 25 миллионов.