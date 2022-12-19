«Айнтрахт» начнёт переговоры с «Боруссией» по Кнауффу зимой

Франкфуртский «Айнтрахт» начнёт переговоры по полузащитнику Ансгару Кнауффу в январе будущего года. Об этом сообщает Sport1.

В составе «чёрно-жёлтых» 20-летний Кнауфф стал победителем Кубка Германии, а в составе франкфуртского коллектива выиграл Лигу Европы.

В настоящий момент «Айнтрахт», имея в своём активе 27 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» же с 25 баллами располагается на шестой строчке.

Очное противостояние между клубами состоится 22 апреля следующего года, а стартовые после перерыва матчи команды проведут уже в первых числах января.