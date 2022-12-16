Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада не начал переговоры с дортмундской «Боруссией» о предложенном летом трансфере, между ним и клубом нет соглашения. Об этом сообщают Sport1 и Sky Germany.

Sport1 также сообщает, что Камада желает сменить чемпионат, ранее его связывали с «Тоттенхэмом». Вполне вероятно, что Камада не подпишет новый контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Игрок сборной Японии также был близок к тому, чтобы присоединиться к «Бенфике» летом.

26-летний футболист принял участие во всех четырёх матчах сборной Японии на чемпионате мира, его команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Хорватии.