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Камада не начал переговоры с дортмундской «Боруссией»

16 Декабря 2022 • 01:38 Комментировать

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада не начал переговоры с дортмундской «Боруссией» о предложенном летом трансфере, между ним и клубом нет соглашения. Об этом сообщают Sport1 и Sky Germany.

Sport1 также сообщает, что Камада желает сменить чемпионат, ранее его связывали с «Тоттенхэмом». Вполне вероятно, что Камада не подпишет новый контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Игрок сборной Японии также был близок к тому, чтобы присоединиться к «Бенфике» летом.

26-летний футболист принял участие во всех четырёх матчах сборной Японии на чемпионате мира, его команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Сборная Японии Трансферы футбола - зима 2023 Даити Камада
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