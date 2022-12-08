Орлов считает, что Черчесов может работать в Бундеслиге

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной работе Станислава Черчесова в чемпионате Германии.

«Не стоит забывать, что Черчесов получал лицензию PRO в Германии. Он знает немецкий язык. Так почему он не может работать в Бундеслиге? Он вполне может там работать», — приводит слова Орлова Sport24.

Эксперт отметил, что в 2018 году Черчесов создал хорошую сборную России из ничего, он настоящий тренер.

На данный момент 59-летний специалист является главным тренером «Ференцвароша». Под его руководством команда занимает первое место в чемпионате Венгрии, набрав 34 очка за 14 матчей.