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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» пока не связывался с «РБ Лейпцигом» по трансферу Гвардиола

07 Декабря 2022 • 16:19 Комментировать

Мадридский «Реал» пока не выходил на контакт с «РБ Лейпцигом» по трансферу центрального защитника Йошко Гвардиола, который в данный момент находится в расположении сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

По информации от журналиста Маттео Моретто, «королевский клуб» пока не делал предложений «РБ Лейпцигу» касательно Гвардиола. Хорват очень нравится руководству «сливочных», но команда пока не спешит предпринимать конкретных действий.

Напомним, Гвардиол на этом чемпионате мира является основным защитником сборной Хорватии. На днях Йошко выйдет вместе с командой на четвертьфинальный матч против Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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