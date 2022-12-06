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Чемпионат Германии. Бундеслига

Люка Эрнандес скоро продолжит переговоры с «Баварией» по новому контракту

06 Декабря 2022 • 15:43 Комментировать
Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес в ближайшее время продолжит переговоры со своим клубом по новому контракту. Согласно данным от итальянского журналиста Фабрицио Романо, травма футболиста на чемпионате мира не повлияла на решение немецкой команды продлить трудовое соглашение с французом.

Напомним, Эрнандес выбыл из строя на неопределённый срок из-за повреждения, которое получил в первом туре группового этапа чемпионата мира против Австралии.

Ходили слухи, что после травмы Люка задумывался о завершении карьеры, но затем отказался от этой идеи.

В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса 7 матчей в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
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