«Бавария» отказалась от Тюрама

Мюнхенская «Бавария» приняла решение касательно возможного трансфера нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. По информации от журналиста Кристиана Фалька, в руководстве «красной машины» пришли к выводу, что француз не проходит под профиль того нападающего, в котором нуждается команда.

Напомним, следующим летом Тюрам с большой долей вероятности станет свободным агентом, так как до сих пор отказывается вести переговоры по продлению своего истекающего контракта с «Боруссией».

Ещё одним вариантом Маркуса для продолжения карьеры является миланский «Интер», который хочет пригласить его следующим летом.