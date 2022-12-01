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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не купит Фюллькруга, даже если клубу не удастся продлить контракт с Чупо-Мотингом

01 Декабря 2022 • 15:52 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не намерена покупать нападающего бременского «Вердера» Никласа Фюллькруга. По информации от журналиста Керри Хау в социальных сетях, команда Юлиана Нагельсманна не будет приглашать форварда даже в случае неудачи в переговорах по продлению контракта с Эриком Чупо-Мотингом.

Напомним, Фюллькруга начали связывать с переходом в мюнхенскую «Баварию» после гола за сборную Германии в ворота Испании на чемпионате мира. Гол Никласа помог немцам вырвать одно очко и сохранить шансы на выход в плей-офф мундиаля.

За бременский «Вердер» 29-летний Фюллькруг в нынешнем сезоне отметился 10 голами и двумя результативными передачами в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария Эрик Чупо-Мотинг Никлас Фюллькруг
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