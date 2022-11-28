​«Реал» нашёл усиление в Бундеслиге

«Реал» работает с прицелом на следующие трансферные окна, в рамках которых клуб будет пытаться усилить свой состав. Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» рассматривают возможность подписания защитника Давида Раума из «РБ Лейпцига».

По данным источника, «РБ Лейпциг» будет требовать за трансфер Давида Раума около 40 миллионов евро.

За «РБ Лейпциг» Давид Раум выступает с лета текущего года после перехода из «Хоффенхайма». 24-летний левый защитник в настоящий момент является основным игроком национальной сборной Германии.

Всего за «РБ Лейпциг» Давид Раум провёл 22 матча. В них защитник сделал один результативный пас.