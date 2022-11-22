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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Ольмо дал понять, что хочет вернуться в «Барселону»

22 Ноября 2022 • 14:25 Комментировать

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо дал понять, что он хотел бы вернуться в «Барселону».

Как сообщает Goal.com, в интервью для Mundo Deportivo Ольмо сказал, что он хотел бы играть под руководством Хави Эрнандеса. Также футболист сказал, что у него остались тёплые воспоминания о периоде в академии «Барселоны».

В сезоне 2022/2023 Дани Ольмо провёл за «РБ Лейпциг» 14 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Дани Ольмо в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
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