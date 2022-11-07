Один из лидеров франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада может сменить клуб уже следующим летом.

По информации журналиста Патрика Бергера, в услугах японского плеймейкера заинтересована дортмундская «Боруссия». Сообщается, что игрок является приоритетом боссов «шмелей» на следующее лето. Другими кандидатами на персону Камады считаются «Эвертон», «Вильярреал» и «Бенфика».

Отметим, что у японца после этого сезона заканчивается контракт с «Айнтрахтом», за который игрок выступает с 2017 года. В нынешней кампании на счету Даити 12 голов при трёх ассистах в 20 матчах в рамках всех состязаний. В составе франкфуртского клуба полузащитник выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.

