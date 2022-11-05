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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер отреагировал на решение Пике

05 Ноября 2022 • 10:58 Комментировать (1)

Нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о решении защитника каталонской «Барселоны» Херарда Пике завершить карьеру.

«Пике всегда был сильным соперником на поле и отличным футболистом. Это чемпион и легенда нашего вида спорта. Спасибо Херарду за все», - оставил сообщение Томас в свих социальных сетях.

Напомним, что несколько дней назад Пике объявил о том, что завершает карьеру профессионального футболиста.

Херард является воспитанником академии «сине-гранатовых». За первую команду он выступает с 2008 года. В нынешнем сезоне защитник провел всего пять матчей в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Херард Пике Томас Мюллер
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Комментарии (1)
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NOBODY
05 Ноября 2022 в 11:23
Мюллер - "...а вас , Пике, я попрошу остаться...."
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