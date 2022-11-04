Нойер сыграет с «Гертой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что голкипер Мануэль Нойер готов принять участие в матче с «Гертой». Напомним, 36-летний вратарь не играл с 12 октября из-за травмы плеча.

«Нойер поедет с командой и снова сыграет», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт мюнхенского клуба.

В текущем сезоне Нойер провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз сохранил свои ворота «сухими».

«Герта» примет «Баварию» в рамках 13-го тура чемпионата Германии, встреча пройдет завтра, 5 ноября, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.