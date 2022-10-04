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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель отказал клубу, за который играют Лунёв и Азмун

04 Октября 2022 • 10:33 Комментировать

Леверкузенский «Байер» предпринял попытку подписать контракт с экс-главным тренером «ПСЖ» и лондонского «Челси» Томасом Тухелем. Об этом стало известно журналистам Fichajes.

Специалисту было сделало предложение, на которое он ответил отказом. Тухеля интересует работа исключительно в топ-клубе, а «Байер» сейчас не подходит под этот критерий.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Томасу со стороны мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса».

Последним местом работы 49-летнего наставника был «Челси». 7 сентября Тухеля уволили из-за слабых результатов на старте сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель
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