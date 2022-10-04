Тухель отказал клубу, за который играют Лунёв и Азмун

Леверкузенский «Байер» предпринял попытку подписать контракт с экс-главным тренером «ПСЖ» и лондонского «Челси» Томасом Тухелем. Об этом стало известно журналистам Fichajes.

Специалисту было сделало предложение, на которое он ответил отказом. Тухеля интересует работа исключительно в топ-клубе, а «Байер» сейчас не подходит под этот критерий.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Томасу со стороны мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса».

Последним местом работы 49-летнего наставника был «Челси». 7 сентября Тухеля уволили из-за слабых результатов на старте сезона.